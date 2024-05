Cuccioli buttati via in una scarpata, i carabinieri li salvano da morte certa

Sarebbe stati destinati a morte certa cinque cuccioli di meticcio ritrovati e salvati da una pattuglia dei carabinieri Forestale nei giorni scorsi.

I militari del Nucleo Parco di San Giorgio Morgeto, durante un servizio di controllo elle campagne di località Candeloro, hanno sentito dei guaiti provenire da una scarpata adiacente la strada provinciale ed inequivocabilmente riconducibili alla presenza di cagnolini.

La natura impervia della zona ha suggerito di far intervenire i Vigili del fuoco ma, reputato non ci fosse molto tempo per salvare le bestiole, dopo una breve ricerca, aiutati dalla gente del posto, i carabinieri hanno intravisto i cuccioli, tre femmine e due maschi, gli uni vicini agli altri, accovacciati a valle.

Abbandonati, spaventati ed affamati, sono stati subito presi in cura dai militari che, dopo aver allertato il servizio veterinario, hanno dato loro del latte per un immediato e quanto mai opportuno ristoro.

I cuccioli sono stati poi affidati alle cure del canile “La Casa degli Amici di Fluck” di Oppido Mamertina e, nel contempo, è stato allertato il servizio veterinario dell’ASP di Taurianova, avviando le procedure del caso, alla luce dell’ignobile gesto compiuto.