Agricoltura, Tavernise (M5S): “presentata proposta contro lavoro irregolare e sfruttamento”

"Quella del lavoro irregolare e sfruttamento in agricoltura è una piaga nazionale e purtroppo anche in Calabria risulta molto diffusa. Per questo ho inteso presentare una proposta di legge per contrastare tale fenomeno che spesso sfocia nel caporalato". Lo comunica Davide Tavernise, consigliere regionale del movimento 5 stelle.

"Si tratta di un’iniziativa legislativa che si inserisce in un contesto di prevenzione attraverso una serie di interventi volti ad arginare ed eliminare definitivamente queste situazioni. Se la legge prevede già questi principi, attraverso i cinque articoli contenuti nella mia proposta di legge, a costo zero per le casse regionali, si intende promuovere la partecipazione delle imprese alla Rete del lavoro agricolo di qualità ed a campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche relative all'economia sommersa e sulla normativa in materia di sicurezza", continua.

"Inoltre si intende istituire un elenco delle imprese agricole virtuose, così che anche il consumatore finale possa basare la propria scelta del prodotto sulla legalità ed eticità del produttore, partecipando attivamente alla maggiore diffusione di pratiche virtuose da parte dei datori di lavoro", conclude il pentastellato.