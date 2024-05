Ecosistem Lamezia Soccer, Andrea Lombardo è il nuovo allenatore

L'ASD Ecosistem Lamezia Soccer è lieta di annunciare che Andrea Lombardo sarà il nuovo allenatore della prima squadra per la stagione di Futsal Serie A2 2024-25. La nomina di Lombardo segna l'inizio di un nuovo capitolo per il club lametino, che punta a consolidare e migliorare i risultati ottenuti nelle stagioni precedenti.

Andrea Lombardo, noto per la sua competenza tecnica e la sua capacità di costruire squadre competitive, arriva all'Ecosistem Lamezia Soccer con un curriculum di tutto rispetto. Lombardo ha già maturato una significativa esperienza nel mondo del futsal, dimostrando una profonda conoscenza del gioco e una grande abilità nel gestire e motivare i suoi giocatori.

Fra le sue esperienze passate spiccano senz’altro gli anni trascorsi sulla panchina del “Catanzaro Calcio a 5 Stefano Gallo” in A2, e la guida dell Rappresentative LND Under 15 e Under 19; inoltre tanta esperienza anche con Licogest Vibo, Enotria C5, Roccelletta C5 e Blingking Soverato.

Mister Lombardo sarà seguito dal suo staff tecnico: il vice allenatore Nicola Ungaro e il preparatore atletico Tony Riillo.

Il presidente dell'ASD Ecosistem Lamezia Soccer, Francesco Manfredi, ha commentato l'annuncio con entusiasmo: “Siamo felici di dare il benvenuto a mister Andrea Lombardo nella nostra famiglia. Siamo convinti che la sua esperienza e la sua visione del gioco saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che ci siamo prefissati per la prossima stagione. Auguriamo a lui e alla squadra un percorso ricco di successi”.

Lombardo si è detto entusiasta della nuova sfida: “Sono onorato di essere stato scelto per guidare l'Ecosistem Lamezia Soccer. Questo club ha una grande storia e un enorme potenziale. Lavorerò duramente per costruire una squadra competitiva che possa lottare ai massimi livelli e regalare gioie ai nostri tifosi”.

Il nuovo mister presto avrà l'opportunità di conoscere al meglio la squadra e di rapportarsi con giocatori e dirigenza nelle prossime settimane. I tifosi e gli appassionati di futsal di Lamezia Terme sono già in trepidante attesa di vedere all'opera la nuova guida tecnica e di scoprire le strategie che Lombardo metterà in campo.

Con questa scelta, l'ASD Ecosistem Lamezia Soccer dimostra ancora una volta la volontà di crescere e di affermarsi sempre più come una delle realtà più solide e ambiziose del futsal italiano. La stagione 2024-25 si preannuncia ricca di emozioni e di nuove sfide, con mister Andrea Lombardo pronto a guidare le Pantere Orange verso nuovi traguardi.