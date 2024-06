A Catanzaro l’evento di Questura, Carabinieri e Oscad “Le vittime dell’odio”

Domani, martedì 4 giugno alle ore 11:00, si terrà l’iniziativa “Le vittime dell’odio” organizzato dalla Questura di Catanzaro e dal Comando Provinciale dei Carabinieri con l’Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori (Oscad). L’evento è finalizzato a promuovere la cultura dell’inclusione e contrastare ogni forma di odio e discriminazione.

Nella Sala delle Culture del palazzo della Provincia del capoluogo, in Piazza Luigi Rossi - alla presenza di Autorità Civili e Militari - si svolgerà il convegno dibattito tenuto da esperti e consulenti in materia, finalizzato alla conoscenza e riflessione dei fenomeni discriminatori, la prevenzione e le azioni per contrastarne i conseguenti reati.

L’Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori (Oscad) è stato istituito nell’anno 2010, quale strumento interforze per ottimizzare l’azione della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, per potenziare le attività di prevenzione e contrasto e per istaurare un rapporto più stretto e collaborativo con tutte le forze dell'ordine del territorio nazionale, dotati ciascuno di un referente territoriale.