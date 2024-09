Nel catanzarese quattro nuovi Ufficiali dei Carabinieri

Questa mattina a Catanzaro, nella sala conferenze della caserma Carabinieri, il Colonnello Giuseppe Mazzullo - Comandante Provinciale del capoluogo - ha presentato agli organi di informazione i quattro Ufficiali recentemente giunti al Comando del Reparto Operativo, della Compagnia di Lamezia Terme e dei Nuclei Operativi e Radiomobili di Soverato e Sellia Marina.

Il Tenente Colonnello Giovanni Burgio è il nuovo Comandante del Reparto Operativo di Catanzaro; subentra al Colonnello Roberto Di Costanzo, attuale Comandante Provinciale di Ancona. L’Ufficiale superiore proviene dall’Ufficio Polizia Militare e di Stabilità del Comando Generale e nell’ultimo periodo si è occupato della proiezione internazionale dell’Arma dei Carabinieri nell’ambito delle missioni sotto egida Onu, Nato, Unione Europea e di cooperazione bilaterale.

42 anni, siciliano, nel 2001 ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma e ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Tor Vergata. Dal 2006 al 2007, presso la Scuola Ufficiali della capitale, ha svolto l’incarico di Ufficiale d’inquadramento e Insegnante nei corsi per Allievi Ufficiali in ferma prefissata.

Dal 2007 al 2009, ha ricoperto l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere e, successivamente, quello di Comandante della Compagnia Speciale di Pronto Intervento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri fino al 2011.

In seguito, fino al 2014, ha comandato la Compagnia di Messina Sud per poi ricoprire l’incarico di Comandante della 2^ Compagnia del 7 Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige” di Laives. Nuovamente assegnato alla linea territoriale, dal 2015 al 2019 ha retto il Comando della Compagnia di Bolzano.

Ha partecipato a due missioni internazionali, nel 2015 in Kosovo quale Comandante di Compagnia del Reggimento “Multinational Specialized Unit” a Pristina, nell’ambito della Missione Nato “Joint Enterprise” e nel 2019 in Afghanistan quale Provost Marshal e Comandante della Polizia Militare del Contingente italiano di stanza a Herat, nell’ambito della Missione Nato “Resolute Support”.

Il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme è il Capitano Augusto Petrocchi, nato ad Avezzano, 31 anni, che prende il posto del Maggiore Christian Bruscia destinato alla 2^ Brigata Mobile di Livorno. Ha conseguito la maturità classica alla Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, corso 2008-2011, dal 2011 al 2016 ha frequentato prima il biennio presso l’Accademia Militare di Modena per poi terminare il ciclo di formazione alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Da Tenente ha retto gli incarichi di Comandante di Plotone presso il 9° Battaglione Mobile “Sardegna” di Cagliari, impiegato in servizio di ordine pubblico e poi, dal 2017 al 2019, di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cosenza, reparto impiegato in attività di pronto intervento e di Polizia Giudiziaria. Successivamente, dal 2019 al 2021, ha ricoperto l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Caserta e dal 2021 al 2024 quello di Comandante della Compagnia di Licata.

Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università “Tor Vergata” e il Master di II livello in “International cooperation and security diplomacy” presso l’Università degli studi di Teramo.

Il Sottotenente Alessandro Coccia, 34 anni di Napoli, succede al Tenente Luca Palladino, trasferito al comando della Compagnia di Bojano in Molise, e assume il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile di Soverato.

Laureato in “Giurisprudenza” e in “Economia e Commercio”, ha frequentato il 5° Corso applicativo per Ufficiali del Ruolo Normale presso la Scuola Ufficiali di Roma. L’Ufficiale ha avuto già esperienze nell’Arma da Maresciallo con alle spalle due comandi di Stazione, quelle di Ligonchio e Collagna in provincia di Reggio Emilia e successivamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Napoli.

A Sellia Marina il Sottotenente Guerino Parente, 37 anni, campano, è il nuovo Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e sostituisce Dalila Delisa, destinata a Roma quale Comandante della Compagnia Carabinieri Banca d’Italia. Anche il Sottotenente Guerino vanta un’esperienza decennale nel grado di Maresciallo e ora, dopo il corso applicativo per Ufficiali del Ruolo Normale presso la Scuola Ufficiali di Roma, è alla sua prima destinazione da Ufficiale dell’Arma.

E’ laureato in “Giurisprudenza” e in “Sicurezza e Controllo Sociale” e ha conseguito due master in “Criminologia” e in “Procedimento e Tecniche di gestione giudiziaria dei beni confiscati alla criminalità”.

I nuovi Ufficiali, in continuità con quanto già fatto dai predecessori, impronteranno il loro operato orientando i reparti dipendenti per continuare a garantire prossimità e rassicurazione sociale ai cittadini, rispondendo alle esigenze di sicurezza delle Comunità, in linea con le disposizioni dell’Autorità giudiziaria e in sinergia con le altre forze di polizia presenti sul territorio.