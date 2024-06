Crotone, il parcheggio dell’ospedale sarà a pagamento. Festivi inclusi

L'area parcheggio in Piazza Josemaría Escrivá, meglio nota come il parcheggio dell'ospedale, sarà a pagamento per tutto l'anno. Una decisione, quella del Comune di Crotone, trapelata già nel dicembre del 2023, ma che trova compimento solo nei giorni scorsi, con l'approvazione di una apposita determina dirigenziale - la 1.487 del 31 maggio scorso - recante alcune modifiche rispetto al progetto originario.

Il succo del discorso non cambia: l'ampio parcheggio da circa 100 posti auto sarà affidato a Parkit, società esterna che già opera in città gestendo (come si evincerebbe dalla delibera) ben 1.622 posteggi su strisce blu. E sarà dunque a pagamento, con una tarrifa di 1 euro all'ora dal lunedì al sabato, mentre nei festivi sarà possibile usufruire di un ticket forfettario da 2 euro indipendentemente dal periodo di permanenza.

L'area non sarà più accessibile liberamente, vista l'installazione di barriere che si aprono solo previo rilascio o inserimento del ticket. La sosta sarà gratuita per i primi 30 minuti, ed anche nelle due settimane a cavallo di ferragosto. In passato si era già provato a rendere l'area a pagamento, con scarsi risultati viste le proteste di associazioni e cittadini.