Catanzaro, scontro tra auto e furgone: feriti i due conducenti

Una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, è intervenuta alle ore 12.30 circa su Viale Emilia - rotatoria in prossimità dell'ufficio provinciale Motorizzazione Civile - per un incidente stradale.

Due i mezzi coinvolti: una Opel Corsa ed un'autovettura furgonata Citroën Nemo. Quest'ultima a seguito dell'impatto si è ribaltata sulla manto stradale. A bordo i soli conducenti che non hanno riportato ferite gravi.

Gli stessi sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. L' intervento dei Vigilfuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto anche la Polizia locale per gli adempimenti di competenza.