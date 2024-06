Crotone. Il Premio Nuova Consapevolezza nella Scuola ai prof Luisa Floccari e Damiano Morise

Luisa Floccari e Damiano Morise

Il premio “Nuova Consapevolezza nella Scuola”, il tradizionale riconoscimento istituito dal Comune di Crotone per evidenziare i docenti che sono stati capaci di trasmettere non solo il sapere e la passione per lo studio ai propri studenti ma anche proporre buone prassi innovative in grado di rendere gli stessi protagonisti attivi della vita cittadina, per il 2024 è stato assegnato alla professoressa Luisa Floccari dell’Istituto Comprensivo Rosmini e al professore Damiano Morise dell’Istituto Comprensivo Maria Grazia Cutuli.

La Giunta Comunale, su proposta dell’assessore alla Pubblica Istruzione Nicola Corigliano, ha deliberato il riconoscimento che sarà conferito nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà il prossimo 25 giugno alle 11 nella Sala Consiliare.

A Floccari il riconoscimento è stato assegnato con la seguente motivazione: “direttrice del Coro Polifonico Anna Frank, oggi associato all’O.C.C. (Organizzazione Cori Calabria) per il lavoro educativo, formativo e didattico a favore dei propri alunni”.

A Morise, direttore dell’orchestra dell’Istituto che si è aggiudicata a Sanremo il prestigioso Global Educational Festival 2024 con la seguente motivazione, “per aver guidato con sensibilità ed equilibrio i propri alunni alla prestigiosa affermazione al festival delle arti scolastiche d’Europa”.