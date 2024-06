Tragica domenica in Calabria, operaio muore schiacciato da un mezzo agricolo

Tragica domenica quella di oggi, funestata dall’ennesima morte bianca. Un incidente sul lavoro è costato difatti la vita ad un operaio 51enne di origine russa, deceduto dopo essere rimasto schiacciato da un carro agricolo usato per la raccolta della frutta.

L’uomo - da tempo residente nell’area di Corigliano Calabro - era al lavoro in un frutteto, nell’area dell’ex mattatoio di Cassano, popoloso centro sulla Jonio cosentino, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato finendo in canalone e colpendo mortalmente la vittima.

Sul posto si sono subito precipitati i sanitari dl 118 ma per il 51enne non c’era più nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco di Castrovillari per mettere in sicurezza l’area e recupera la salma del malcapitato. Sull’accaduto hanno avviato le indagini i carabinieri di Cassano a cui spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.