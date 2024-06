Panico in centro: minaccia i passanti con un grosso coltello, bloccato

Un coltello

Violenza privata, minaccia grave ed aggravata, estorsione aggravata e porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere: sono questi i reati contestati ad un uomo che ieri ha seminato il panico per le strade di Cosenza, minacciando i passanti con in un pugno un grosso coltello.

È accaduto ieri mattina quanto una pattuglia delle Volanti della Polizia di Stato è stata chiamata da alcuni cittadini spaventati dalla presenza nei pressi di un bar del soggetto armato.

L’uomo, in evidente stato di agitazione, e che dimenava la lama anche vicino al viso delle persone, oltre che nei confronti dei gestori del locale, è stato rintracciato da un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine, in una via centrale della città, mentre urlava frasi sconnesse.

Immediatamente gli agenti gli hanno intimato di buttare l’arma e di mettersi a terra per poi bloccarlo e sequestragli il grosso coltello da cucina, della lunghezza di circa 30 cm.

Successivamente, grazie alle immagini della videosorveglianza e ad un video registrati col cellulare da un passante, è stato ricostruito l’accaduto; espletate le formalità, il soggetto è stato quindi arrestato e messo ai domiciliari.