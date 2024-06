Palmi, pizzicati a buttare rifiuti in zone periferiche: denunciati in sette

Sarebbero stati ripresi dalle telecamere a gettare rifiuti nelle zone di periferia di Palmi, in località Granatari e Pantano. Così, sette persone, a seguito delle indagini eseguite dalla Polizia giudiziaria con a capo Chiara Agostino - dopo aver messo al corrente la Procura della Repubblica diretta da Emanuele Crescenti - sono state identificate e denunciate dalla Polizia locale, diretta da Francesco Managò, all' Autorità Giudiziaria.

I materiali di vario genere, avrebbero rischiato di contaminare il terreno, in quanto si tratta di componenti come: plastica, ferro, amianto, cemento, pneumatici e carcasse di automobili, quindi molto pericolosi per l'ambiente. In alcune occasioni i rifiuti sarebbero stati anche lanciati con nonchalance dai finestrini del veicolo.