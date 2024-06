In carcere ma con i telefonini: la Procura indaga sulla casa circondariale di Cosenza

Nonostante fossero in carcere riuscivano agevolmente a comunicare con l'esterno, grazie a telefonini e schede sim indebitamente introdotte all'interno del penitenziario. Accade nel carcere "Sergio Cosmai" di Cosenza, dove la locale Procura ha iscritto nel registro degli indagati 50 persone (tra cui 49 detenuti) dopo aver accertato almeno 61 episodi avvenuti tra l'ottobre del 2022 ed il giugno del 2023.

Il pm Domenico Frascino avrebbe infatti ricostruito diversi episodi in cui i familiari dei detenuti, nei momenti di visita, avrebbero procurato e consegnato i telefonini. Emerso inoltre l'utilizzo di una sola sim card per tutti, in modo da "uscire" sempre con un solo numero di telefono. Tra i numerosi coinvolti, risultano diverse personalità di spicco della criminalità calabrese attualmente reclusi nel carcere cosentino.