Carcere di Catanzaro, la Cgil denuncia: “Aggrediti due agenti della penitenziaria”

Dopo i vari episodi dei giorni scorsi anche oggi nella casa circondariale di Catanzaro altri due poliziotti penitenziari sono stati aggrediti da un detenuto di origine straniera del reparto media sicurezza: per loro una prognosi di 10 giorni.

Lo denunciamp in una nota Roberto Garcea e Angelo Boeti della Cgil, spiegando che il recluso, rientrando dai colloqui di famiglia, senza alcun motivo, si sarebbe scagliato contro gli agenti sbattendo uno di loro sul blindo e colpendo l’altro su un dito con un palo.

“Non osiamo pensare - evidenziano i due sindacalisti - a cosa succederà quando tra qualche settimana andrà in pensione un congruo numero di poliziotti penitenziari che con la loro esperienza stanno collaborando in modo significativo per far sì che i reparti funzionino al meglio ed al contempo inizierà il piano ferie dei poliziotti" spiegano i sindacalisti. "Bisogna prendere provvedimenti drastici e urgenti affinché i colleghi vengano tutelati dinanzi a detenuti che pretendono di fare in detenzione quello che fanno fuori. Doveroso un plauso al comandante che con la sua presenza ha permesso subito di mettere in sicurezza il personale".

"I poliziotti sono stanchi di subire violenze nell’istituto più grande della Calabria. Bisogna far arrivare al più presto forze nuove che permettano al personale di risollevarsi" concludono Garcea e Boeti.