Nel centro di Cosenza spacciavano eroina e hashish, quattro arresti

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Cinque persone indagate per la detenzione e la cessione di droga, in prevalenza eroina e, talvolta, hashish: in tre sono finite in carcere, una è stata invece sottoposta agli arresti domiciliari e un’altra ancora all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Si tratta di Eugenio Bozzo, Cristian Andrea Tornelli e Alberto Prisco, per i quali si sono spalancate le porte del penitenziario; di Alessio Pietro, posto ai domiciliari, mentre l'obbligo di firma ha attinto Franco Pio Illuminato.

Ad eseguire le misure a loro carico, emesse dal Gip del Tribunale locale su richiesta della Procura della Repubblica, sono stati stamani i Carabinieri di Cosenza.

Le indagini sono state infatti condotte dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia bruzia, coordinati dalla stessa Procura, che ritengono di aver raccolto dei gravi indizi nei confronti dei cinque, tutti noti alle forze dell’ordine.

Gli investigatori hanno documentato diverse cessioni di dosi stupefacenti nel centro urbano di Cosenza, a fronte di un congruo corrispettivo in denaro, e tali da soddisfare le richieste quotidiane degli assuntori.