Stop all’invasione dei cinghiali! In 4mila attesi alla manifestazione di Coldiretti

Come annunciato nei giorni scorsi (QUI) è partita stamani la manifestazione organizzata dalla Coldiretti Calabria per dire basta a quella che la stessa associazione di categoria ha definito addirittura come una vera e propria invasione di cinghiali; secondo il presidente Franco Aceto, basandosi sulle stime dei servizi veterinari, qualcosa come 300 mila capi che “invadono” appunto la nostra regione.

La protesta si sta svolgendo presso la sede della Regione Calabria, sulla Strada Statale 107 Vaglio Lise-Cosenza. Sono arrivati i primi cento trattori e se ne attendono circa trecento.

Stanno giungendo poi i primi pullman e le delegazioni provenienti da tutta la regione. Dalle stime Coldiretti sono attese quattromila persone oltre a sindaci e diversi rappresentanti istituzionali che hanno condiviso le ragioni di Coldiretti.

L’associazione denuncia infatti una situazione divenuta ormai insostenibile per i cinghiali che distruggono i raccolti; invadono le strade, soprattutto di notte; mettono a soqquadro città e hanno provocato anche incidenti mortali.

(in aggiornamento)