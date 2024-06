Miss Italia: a Belvedere Marittimo la seconda edizione di “Oltre la bellezza”

Il 22 Agosto, a Belvedere Marittimo la seconda edizione di "Oltre la Bellezza" coinciderà con Miss Italia, iconico concorso di bellezza. Ad annunciarlo è l'associazione culturale "Impegno Comune Calabria" del presidente Salvatore Impieri, con sede proprio nel comune della Riviera dei Cedri.

“Dopo il successo della prima edizione di Oltre la Bellezza - rende noto l'associazione - conclusa con l'elezione di Miss Belvedere Marittimo, Sofia Lenti, volevamo proporre un vero e proprio upgrade della manifestazione. Per questo, l'edizione del 2024 coinciderà con la tappa regionale di Miss Italia, unica sull'alto Tirreno Cosentino. Si tratta di un risultato straordinario per la nostra giovane realtà, per la città di Belvedere Marittimo e per tutta la Riviera dei Cedri”.

“Un evento - prosegue Impegno Comune - figlio della programmazione e della voglia di continuare a regalare emozioni uniche. Miss Italia esalterà Oltre la Bellezza. Il format della prima edizione sarà ulteriormente migliorato, implementato nella tradizione e nell'innovazione. La direzione artistica sarà nuovamente affidata a Maria Marino. Non mancheranno la musica, la danza, la cultura e le scenografie accattivanti”.

I promotori dell'evento spiegano che Miss Italia “è un sogno per tante che vogliono calcare quell'iconica passerella. Il successo dello spettacolo legato alle selezioni regionali di Miss Italia, negli anni precedenti, ha dimostrato che la bellezza va ben oltre l’aspetto fisico. Questo spettacolo, infatti, ha da sempre saputo valorizzare il talento e le capacità delle partecipanti, mettendo in risalto le loro abilità artistiche, culturali e sportive”.

“Le ragazze - aggiungono - avranno la possibilità di farlo a Belvedere Marittimo e di questo non possiamo che ringraziare Carmelo Ambrogio, Linda Suriano e la Carli Fashion Agency per la disponibilità. Nei prossimi giorni annunceremo il programma completo in maniera ufficiale e le modalità di iscrizione ad Oltre la Bellezza”.

Miss Italia si candida ad essere uno degli eventi più importanti della stagione estiva 2024. “Siamo una grande famiglia e vogliamo realizzare qualcosa di davvero importante. Crediamo in questa nuova formula, che promuove un ideale di bellezza integrale, dove l’intelligenza, il talento e la determinazione giocano un ruolo fondamentale. Semplicemente l'esaltazione della Bellezza a Belvedere Marittimo” conclude Impegno Comune.