Gal Terre Locridee, convenzione con la Regione per programmazione Leader 23-27

La strategia di sviluppo progettata dal Gal Terre Locridee con il nuovo piano di azione locale, Un sogno per la Locride – Il viaggio continua, diventa operativa grazie alla sottoscrizione della Convenzione con la Regione Calabria. L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha incontrato in Cittadella i Gal della Calabria per l’avvio della programmazione Leader 2023/2027.

"Avere siglato la convenzione ci permette di avviare le attività previste dal nostro Piano di Azione e dare quindi concretezza ai progetti attraverso cui abbiamo scelto di ridisegnare il volto della Locride. In linea con il nostro percorso e con l’idea di territorio che ci guida, abbiamo progettato un territorio sempre più inclusivo, capace di dare valore al capitale umano e alle ricchezze artistiche e naturali, nel rispetto dell’ambiente e dell’identità dei luoghi" dichiara il presidente del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì.

"Con amministratori, associazioni e cittadini della Locride abbiamo progettato, in maniera sinergica, lo sviluppo dell’area e con loro continueremo il percorso per attuare tutto questo. A breve programmeremo gli incontri sul territorio per illustrare i singoli bandi" afferma in conclusione. "Ringraziamo ancora l’assessore Gallo che, in maniera concreta e lungimirante, ha dato impulso alla progettazione, nei mesi scorsi, invitando i Gal a sognare in grande e noi così abbiamo fatto, dimostrando come i sogni possano essere concreti e tangibili attraverso una puntuale progettazione".