Torneo “Liberi di giocare” in memoria di Dodò: quattro le squadre in campo

Saranno il Crotone calcio, l’Us Catanzaro, la Vibonese Calcio e la Segato Reggio Calabria le squadre che si sfideranno il prossimo 25 giugno a partire dalle 16.30 nel Torneo Liberi di giocare, in memoria di Dodò Gabriele, nel centro sportivo Macrillò. Ma l’aspetto prettamente sportivo, così come è stato ribadito, non è la cosa principale di questo appuntamento, promosso da Libera e dalla Figc, giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione.

L’intento principale è quello di fare memoria nel nome di Dodò Gabriele, che, come ha sottolineato il padre Giovanni, era andato a giocare in un campetto ed è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco il 25 giugno 2009. “La sofferenza – ha detto Giovanni - non finisce mai, però grazie alla Figc, a Libera, alla cittadinanza che partecipa, si rifarà giocare Dodò in quei campetti. Con Dodò abbiamo potuto fare tante cose”.

Antonio Tata, referente di Libera, ha rammentato che la manifestazione ha raggiunto la sua quindicesima edizione. “Questo torneo serve a portare sul campo, sul campetto che era diventato maledetto dove quel 25 giugno del 2009 avvenne la tragedia”. Ragazzi che hanno 11 anni “come li aveva Dodò quel giorno e farli giocare, e con loro far rigiocare Dodò, riportandolo alla nostra memoria, riportandolo su quel campetto e nello stesso tempo dare lezione, esempio di correttezza sul campo perché da questi ragazzi deve venire fuori un messaggio di legalità, di rispetto delle regole che poi ci servono a tutti nella vita per comportarci nel modo giusto”.

Pino Talarico ha sottolineato che a partecipare quest’anno saranno tra le 4 squadre di maggior rilievo a livello regionale. “Uniremo, - ha concluso – i valori dello sport e quello del ricordò di Dodò”. Sono intervenuti nella conferenza di stamane anche il delegato del Coni, Francesca Pellegrino, per l’associazione arbitri, Albino Lumare e Pino De Lucia che ha effettuato il sorteggio del torneo.