A Casali Del Manco tutto pronto per il “Gran Festival della Pizza”

Tutto pronto per Gran Festival della Pizza di Casali del Manco. Dal 27 al 30 giugno, con ingresso gratuito, nello stadio comunale di Spezzano Piccolo, 10 forni e 30 stand saranno pronti a celebrare uno dei piatti più conosciuti e apprezzati del patrimonio enogastronomico e culturale italiano. Grande attenzione, poi, sarà riservata alle intolleranze alimentari, da quella al lattosio alle pizze gluten free.

L’evento è organizzato dall'Associazione Enjoy e da Publiepa, e con il supporto del Comune, di Gal Sila, del dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e di Arsac.

La pizza è senza alcun dubbio il motivo principale della manifestazione, ma per questa edizione si è pensato anche a una serie di attività che andranno ben oltre le sfiziosissime degustazioni. In cartellone, sono previsti ampi spazi per iniziative e laboratori interattivi dedicati sia a grandi sia a piccini, e una serie di talk show e interessanti dibattiti.

E insieme alle degustazioni gastronomiche, poi, non mancherà l’intrattenimento musicale, sotto le stelle band e solisti diletteranno tutti gli ospiti perché quest’inizio d’estate sia indimenticabile.

Questa seconda edizione ha inteso coinvolgere le istituzioni locali perché l’evento rappresenti anche un volano per la promozione e lo sviluppo del territorio. I sindaci del comprensorio di Casali del Manco e alcuni rappresentanti della Regione Calabria hanno lavorato in sinergia ed evidenziato strategie e progetti, volti a valorizzare le risorse locali, stimolare il turismo e promuovere l’economia locale attraverso la kermesse.

L’idea di partenza è quella di raccontare, attraverso quattro giorni di festa, sapori e musica, la cultura della pizza coinvolgendo gli operatori del settore alimentare, della ristorazione e del turismo.