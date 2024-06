Discarica a Giammiglione, Sindaco di Crotone: “No secco e netto a nuovi impianti”

Vincenzo Voce

Un “no”, secco e netto, “che rappresenti la pietra tombale” per ogni velleità di costruzione di nuove discariche a Crotone. Lo conferma il sindaco del capoluogo pitagorico, Vincenzo Voce, che risponde così al ricorso presentato al Tar dal gruppo Maio, che da qualche anno si è fatto promotore della realizzazione di un impianto in località Giammiglione, alle porte della città ionica.

“La città vuole scrivere la definitiva parola fine a tentativi di minare l’ambiente e la salute dei cittadini” dice il sindaco, ricordano a Maio che “ancora una volta” faccia “i conti senza l'oste e l'oste oltre a essere l'amministrazione comunale e, naturalmente la Provincia e la Regione e anche la città di Crotone che è stanca di questi tentativi di voler a tutti i costi la costruzione di una discarica” .

“L’ennesimo ricorso al Tar da parte di Maio suona come un’ennesima sfida alla città che, tuttavia, è pronta, ancora una volta, a dire no. Gli interessi di pochi non possono essere commisurati all'interesse collettivo”, conclude Voce ribadendo la sua netta contrarietà.