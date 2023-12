Crotone. Discarica di Giammiglione, conferenza dei servizi dice “No”

Si è conclusa con un netto "no" la conferenza dei servizi in merito al procedimento di autorizzazione integrata ambientale per la costruzione di una discarica di rifiuti pericolosi e non in località Giammiglione del Comune di Crotone.

Alla conferenza erano presenti il sindaco Vincenzo Voce, l'assessore all’ambiente Angela Maria De Renzo e i tecnici del settore ambiente Danilo Pace e Sara Balduino. Il Comune pitagorico ha ribadito il proprio parere negativo, già espresso ad ottobre del 2021.

"Dopo un lungo procedimento durato 14 anni, si è scongiurato il pericolo dell'ennesimo aggravamento dello stato ambientale della nostra città" si legge in una nota dell'ente. "Si accoglie quindi favorevolmente il rigetto definitivo dell'ennesimo progetto di discarica proposto in quell’area. L'amministrazione Voce, che si è sempre opposta fin dalle prime battute non può che dirsi lieta per l'esito della conferenza".