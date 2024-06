Malore durante il bagno in mare, 21enne muore annegato

Sarebbe stato un improvviso malore il motivo che ha causato la morte per annegamento di un 21enne camerunense, deceduto nel pomeriggio di oggi mentre faceva il bagno nella acque di Baia di Trainiti, nel vibonese.

Sono stati dei connazionali del giovane a chiamare i soccorsi appena accortisi che il loro amico fosse in difficoltà ed a lanciarsi in mare per riportarlo a riva.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno fatto intervenire anche un elisoccorso, ma per il 21enne non c’era più nulla da fare. Presente anche la Polizia e la Giardia Costiera.

Il giovane era ospite dell’hotspot di Porto Salvo, dove era giunto da qualche tempo. Vista la bella giornata, insieme ad altri connazionali, era andato in spiaggia per trascorre qualche ora serena, ma lì, purtroppo, ha trovato invece la morte.