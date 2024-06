Drammatico incidente nella locride: tre morti ed un ferito sulla Statale 106

Ennesimo scontro fatale lungo la Strada Statale 106, questa volta nei pressi di Locri, in località Moschetta. Un'auto, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbe sbandato fino a colpire - a velocità sostenuta - un muro a bordo strada, poco distante dall'ingresso del parco archeologico.

A bordo del mezzo quattro persone, due delle quali sarebbero morte sul colpo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e l'attivazione dell'elisoccorso, una terza persona rinvenuta in condizioni disperate è deceduta durante il trasferimento in ospedale. Illesa, invece, la quarta persona a bordo del mezzo.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso ed i Vigili del Fuoco. Notevoli rallentamenti al transito in entrambi i sensi di marcia.