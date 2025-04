Impatta contro il pilastro di una galleria sulla Statale 106: morto sul colpo

Ancora sangue lungo le strade calabresi: questa mattina un altro automobilista è deceduto a seguito di un incidente in solitaria avvenuto all'ingresso della galleria Limbia, tra i comuni di Locri e Grotteria, nel reggino.

Per cause ancora in fase di accertamento, l'auto - una Ford C-Max - avrebbe sbandato poco prima di imboccare la galleria, finendo contro uno dei pilastri d'ingresso.

Per l'uomo, l'unico a bordo, non c'è stato nulla da fare: nonostante il pronto intervento del personale sanitario del 118 e dell'elisoccorso, avrebbe riportato traumi troppo gravi.

Sul posto presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso, in attesa della messa in sicurezza del tratto stradale, attualmente chiuso al transito in entrambe le direzioni.