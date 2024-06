Crotone, conclusa la mostra fotografica “Aures: patrimonio, memoria e resistenza”

Venerdì 21 giugno, presso la sede della Fondazione Santa Critelli a Crotone, si è svolto l'evento inaugurale per la presentazione della mostra fotografica intitolata Aures: Patrimonio, Memoria e Resistenza, dedicata a far conoscere al pubblico crotonese il ricco patrimonio culturale e storico della regione montuosa Aures in Algeria. Questa mostra si svolge in due sedi: la Fondazione Santa Critelli dal 21 al 23 giugno e la sala comunale Margherita dal 24 al 28 giugno nel seguente orario dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

L’iniziativa è stata ideata e promossa dall'Unione delle Associazioni Algerini d'Italia in collaborazione con l'Associazione Internazionale Mediterranea, la Fondazione Santa Critelli e, dall'Algeria, l'Associazione Amici di Medghacen. La mostra fotografica, realizzata dal famoso fotografo algerino Kays Djilali, ha focalizzato lo sguardo sulle bellezze naturali e antropologiche dell'Aures nonché sul ricchissimo patrimonio culturale e storico di quella vasta area dell'altopiano algerino.

All'evento inaugurale hanno preso parte l'assessore Angela Maria Di Renzo, in rappresentanza del sindaco di Crotone, Chaouki Chemmam, console generale di Algeria a Napoli, accompagnato da Adel El Hajj Sadok, console aggiunto a Napoli, da Farid Mansouri, presidente dell'Unione delle Associazioni Algerini d'Italia, dal responsabile culturale dell’unione Yassine Bensaci e dal presidente della Fondazione Santa Critelli Antonio Arcuri.

I saluti istituzionali introdotti dal moderatore Fazio Arestide hanno visto l'intervento significativo dell'assessore Di Renzo che ha espresso l'apprezzamento dell'amministrazione comunale di Crotone per questa rinnovata occasione di rafforzare l'amicizia e la cooperazione tra Italia e Algeria anche attraverso lo scambio culturale.

Di seguito è intervenuto il dottor Bensaci, membro del consiglio esecutivo nazionale dell’Unione delle Associazioni Algerini d’Italia e curatore della mostra fotografica, il quale ha illustrato il valore storico e culturale della regione dell'Aures e il ruolo di primo piano avuto da questa regione dell'Algeria nella lotta partigiana contro le forze coloniali francesi. Bensaci ha citato nel suo discorso il famoso fotografo Kays Djilali che ha realizzato questa interessante mostra fotografica e firmato numerosi lavori artistici in diversi paesi del mondo.

Tra gli intervenuti, il dottor Mansouri, Presidente dell'Unione delle Associazioni Algerini d'Italia, ha ringraziato l'amministrazione comunale, il Console Generale di Napoli e le associazioni partner, nonché il pubblico presente all'evento. Il Presidente Mansouri non ha mancato di sottolineare l’interesse costante dell'Unione a promuovere iniziative culturali di livello in collaborazione con altre organizzazioni non profit presenti sul territorio nazionale.

Dopo un breve momento artistico eseguito dal chitarrista Hichem, il pubblico ha potuto vedere un breve filmato sulla regione Aures preparato dall'Associazione Internazionale Mediterranea. Per concludere in bellezza, gli ospiti hanno visitato la mostra fotografica, ricevendo ampie illustrazioni dal curatore ed interagendo con lui in diversi momenti. Un piccolo buffet alla fine ha servito per esprimere nuovamente il vivo apprezzamento di questa iniziativa che ha arricchito la città di Crotone e confermato la sua vocazione a città di accoglienza e dialogo.