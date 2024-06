Campionati nazionali di ginnastica ritmica: bronzo per la 12enne lametina Maria Valiante

Maria Valiante

Sale sul podio la dodicenne lametina Maria Valiante a Rimini dove si stanno disputando i campionati nazionali di ginnastica ritmica 2024.

Grazie alla sua prestazione brillante sul panno verde, Maria ha conquistato la medaglia di bronzo nelle gare individuali LC2 della categoria “Junior”, specialità palla.

Al suo primo anno di militanza in categoria, l’atleta della città della Piana, all’edizione in corso di “Ginnastica in Festa-Summer Edition”, è riuscita a centrare l’obiettivo in una gara molto combattuta, tra tante concorrenti arrivate in Romagna da tutta Italia. Così dal quinto posto nelle prime selezioni è riuscita a saltare sul terzo gradino del podio, tra 120 concorrenti.

Valiante è una ginnasta dell’Asd Marconi Ritmica di Lamezia, tesserata per la Kines di Catanzaro, con alle spalle altre brillanti affermazioni nonostante la giovanissima età. Si caratterizza per il suo alto valore tecnico dimostrato in pedana, con un esercizio elegante e senza sbavature, che ha meritato gli applausi del Palafiera.

La direttrice tecnica del team vincente Marconi Ritmica è Maria Luisa Davoli, coadiuvata da Giusy Crimi, Alessia Romagnuolo e Alice Manfredi. Le gare nazionali riminesi si concluderanno domenica prossima.