Campionato regionale gara di tiro 1° Torneo V2 Italia F-Class a Lamezia

Archiviata la bellissima ed importante esperienza della gara di tiro denominata 1° Torneo V2 Italia F-Class (1vs1) del 6 luglio scorso, per i tiratori partecipanti al Campionato Regionale è stato il momento di ripartire nella competizione giunta al terzo appuntamento. A darne notizia il Centro addestramento tiro sportivo di Lamezia.

"Domenica 20 luglio - continua la nota - nel Poligono del Centro Addestramento Tiro Sportivo Calabria, un'eccellenza nel panorama nazionale, i tiratori si sono ritrovati di buon mattino per imbracciare le armi e continuare la competizione regionale che sta trovando strada facendo maggiori consensi.

In questo terzo appuntamento la competizione si è svolta sulla distanza dei 700 metri, mentre ricordiamo che la seconda prova è stata sulla distanza dei 300 metri e la prima sui 675. Ancora una splendida giornata che ha avuto inizio intorno alle 10 del mattino e si è protratta fino all’ora di pranzo con i tiratori che hanno cercato di alzare l’asticella, nonostante il gran caldo, con la massima concentrazione per centrare il bersaglio elettronico posto a 700 metri di distanza.

Al termine della giornata a salire sul gradino più alto del podio ancora una volta Vincenzo Belcastro di Lamezia Terme che fa l’en plein. Alle sue spalle Nico Isabella di Lamezia Terme mentre al terzo ha preso posto Giuseppe Di Salvo di Ricadi. Se per Belcastro e Di Salvo si tratta di conferme, un particolare plauso va al giovane Nico Isabella che, pur essendosi affacciato da pochissimo al tiro Long Range, si è conquistato il secondo gradino del podio con una prova degna di un veterano. Prossimo appuntamento per il campionato è fissato per il 24 agosto quando si svolgerà la quarta prova e seconda sui 300 metri".