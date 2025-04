Tiro Sportivo. Pasqua col botto al Cats, gara con armi lunghe sui 50metri

Sarà una Pasqua col botto quella che si apprestano a vivere gli appassionati di tiro che fanno riferimento al Cats, il Centro Addestramento Tiro Sportivo Calabria che si trova a Lamezia Terme.

La struttura ha organizzato per il prossimo 19 aprile una manifestazione per scambiarsi gli auguri e nel contempo dare sfogo alla propria passione, in una gara con armi lunghe a canna liscia o rigata alla distanza di 50 metri ed aperta a tutti i cacciatori e tiratori.

Tanto per restare in clima, il bersaglio sarà costituito da un foglio A4 dove sarà stampata la sagoma di un uovo di pasqua dalle dimensioni di 10x7,50 mm. Ogni tiratore avrà a disposizione 5 colpi in due minuti di tempo con posizione in piedi senza appoggio, ma sarà consentita la posizione accademica.

Naturalmente essendo sostanzialmente una festa ci sarà un’unica categoria di tiro senza limitazioni circa il tipo o il calibro dell’arma usata che potrà anche essere munita di ottica o sistema di mira optoelettronico.

La manifestazione avrà chiaramente la sua location nel Poligono di Tiro del Centro in Contrada Montagnola a Fronti di Lamezia Terme dove alla fine non mancheranno le premiazioni a tema pasquale con i dolciumi della tradizione.