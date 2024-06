Assalto all’isola di Cirella, successo per l’Asd Anzianotti nuoto master

«È stata una gara divertente!». Questo è il commento a caldo del primo in assoluto che ha tagliato il traguardo dell'assalto all'isola di Cirella, gara di nuoto master organizzata dalla Asd Anzianotti di Cosenza.

Ma «divertente» è l'aggettivo che proprio non ti aspetti quando il mare ti dà filo da torcere dalla prima bracciata fino all'ultima con vento di mare che ha provocato onde di diversa intensità per tutto il percorso. Dei 170 iscritti ci si aspettava almeno qualche ritiro prima della partenza o, quantomeno, durante la gara. Ed invece tutti sono partiti e tutti sono rientrati affaticati, certamente, ma felici di essere riusciti a compiere una bella impresa sportiva guidati dalla passione per il nuoto e con quella piccola e sana incoscienza che solo un vero sportivo conosce

«Devo ammetterlo, quest'anno è stata una gara difficile perché le onde erano veramente imponenti, ma più è la fatica che si fa durante una gara tanto più è bello tagliare il traguardo in mezzo ad una folla di gente che applaude all' impresa appena portata a termine»: queste le parole a caldo del presidente di Anzianotti, Rosario Caccuri Baffa che, stanco ma felice, ha terminato la gara soddisfatto del tempo impiegato. ”Devo ringraziare tutti gli Anzianotti che grazie al lavoro svolto nei mesi precedenti la gara hanno consentito di realizzare questo apprezzato evento”

Ha tagliato il traguardo molto soddisfatto l'atleta più anziano di questo evento, un nostro caro amico napoletano, Alberto Mazzaro master 75. La sua presenza per noi è un vanto e un orgoglio perché Alberto c'è sempre in ogni nostra manifestazione, come altre tantissime realtà partenopee ma come anche gli amici di Messina, di Crotone e di tutta la Calabria che sono presenti oggi. Subito dopo le premiazioni è stato il momento più atteso della manifestazione, il tempo della convivialità e del trionfo dell'amicizia punto imprescindibile di ogni evento sportivo organizzato dall'Asd Anzianotti nuoto master.

La musica affidata alla band dal vivo (Piper band) e i cocktail offerti da Ginsud per tutti i partecipanti (320 i gin tonic), oltre ai 75 litri di vino offerti dalla Cantina Vivacqua, hanno trascinato i numerosi presenti fino al tramonto al lido Sottosopra. «Perché in questo fine settimana sportivo abbiamo visto solo ed esclusivamente chi concepisce lo sport come qualcosa che fa bene al proprio orgoglio e all'amicizia» dicono i promotori.

L’assalto all’Isola di Cirella, organizzato dalla Anzianotti Nuoto Master in collaborazione con Federazione Italiana Nuoto Calabria, si è dunque confermata come una delle gare di nuoto in acque libere più belle della stagione, ma non solo per il suo scenario: da quest'anno i valori sani dello sport e della condivisione si sono sposati tanto al marketing territoriale e alla valorizzazione delle aziende del territorio, quanto ai temi dell'inclusione, con il coinvolgimento attivo della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (Fisdir).

Nelle passate edizioni della gara, nel corso della manifestazione è stata organizzata una nuotata dimostrativa degli atleti della Nemo Cosenza, accompagnati dai loro istruttori e volontari: quest’anno, invece, per la prima volta in Calabria e grazie alla collaborazione con la Fisdir Calabria e la Nemo Cosenza, la gara ha avuto l’ufficialità di una competizione agonistica interregionale, regolamentata dalla federazione: 200 metri di emozioni, che hanno visto gli atleti con disabilità abili tesserati Fisdir contendersi il podio della prima edizione del Trofeo Isola di Cirella dedicato a loro.

La sicurezza in mare è affidata alla Nautica Scarpelli di Cosenza. E come da tradizione il pacco gara è stato ricchissimo, pieno di prodotti tipici ed eccellenze, un bel “cesto” di ricordi che i concorrenti hanno portato a casa. L’evento – che ha avuto il sostegno del presidente del Consiglio regionale Mancuso, dell'assessore Staine e del consigliere Molinaro – è stato anche una vetrina per Cirella, la splendida località turistica di Diamante, in provincia di Cosenza: il comune era rappresentato dal sindaco Achille Ordine e dall'assessore Franesco Bartolotta, i quali non hanno voluto far mancare la loro presenza.