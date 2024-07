Sedici nuovi agenti di Polizia prendono servizio nella Questura di Crotone

Hanno preso servizio questa mattina i 16 nuovi agenti di Polizia in servizio presso la Questura di Crotone, trasferiti da altre sedi per come disposto dal dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno. Agenti che si aggiungono ai tre allievi frequentanti il 225° corso di formazione in tirocinio dalla scorsa settimana.



Il Questore ha avuto un incontro con i nuovi agenti, ai quali ha dato il benvenuto, quindi, dopo aver loro illustrato le molteplici e delicate attività in cui saranno impegnati, ha formulato loro gli auguri di buon lavoro.