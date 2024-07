Sul monopattino e con l’eroina tra le mutande: arrestato giovane crotonese

Un giovanissimo crotonese di appena 19 anni è stato tratto in arresto dalla Squadra Volante della locale Questura, dopo essere stato trovato in possesso di ben 108 grammi di eroina suddivisa in 8 involcri, maldestramente occultati nelle mutante. Il tutto è accaduto nei giorni scorsi per le vie del centro, quando gli agenti hanno notato lo stesso che procedeva contromano a bordo di un monopattino elettrico.

Se non fosse stato per questa pericolosa leggerezza, probabilmente non avrebbe neppure attirato l'attenzione degli agenti. Che però, alla vista del giovane che procedeva a velocità sostenuta lungo Viale Giovanni Paolo II, sono subito intervenuti per fermarlo, dopo che questo aveva tentato di "scappare" imboccando una traversa.

Mostrandosi da subito particolarmente nervoso, gli agenti hanno deciso per una perqusizione personale, scoprendo subito la sostanze stupefacente semplicemente occultata negli slip. Successiva perquisizione domestica ha portato alla scoperta dello stesso materiale di confezionamento usato per le dosi.

Sequestrato lo stupefacente, il giovanissimo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga, e posto a disposizione della locale Procura.