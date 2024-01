Crotone. Scoperto market della droga: a casa incensurato anche la fenitelammina

Proseguono i controlli antridroga a Crotone, e continuano a dare importanti risultati. Nei giorni scorsi gli agenti della Questura hanno tratto in arresto un uomo del posto, incensurato seppur noto come assuntore di stupefacenti, che avrebbe nascosto in casa un vero e proprio market di droghe.

L'uomo era stato attenzionato mentre si trovava nel centro cittadino, e, seguito dai poliziotti, è stato sottoposto ad una perquisizione. All'interno della sua abitazione, la scoperta di ben 1,3 chili di marijuana, 33 grammi di hashish, 15 di cocaina e 3,5 di fenitelammina: in quest'ultimo caso si tratta del primo rinvenimento di questa droga sintetica sul territorio.

Sempre durante il controllo sono emersi poi due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento ed oltre 12 mila euro in contanti, sotto forma di banconote di vario taglio.

Tutto il materiale scoperto è stato sequestrato mentre per l'uomo sono scattate le manette con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nel carcere cittadino.