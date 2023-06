Crotone, spaccio di droga: un arresto ed una denuncia a distanza di poche ore

Avrebbe ceduto una dose di cocaina ad un uomo, sul lungomare di via Cristoforo Colombo a Crotone, così, una volante dei Carabinieri in servizio, ha pizzicato due soggetti in flagranza di reato. L’acquirente, alla vista della “gazzella”, ha tentato di allontanarsi gettando a terra l’involucro che, tuttavia, veniva prontamente recuperato e sottoposto a sequestro.

Da successivi accertamenti, i militari rilevavano che trattavasi di circa 10 grammi di cocaina. Inoltre, una perquisizione personale permetteva di rinvenire anche la somma di 400,00 euro circa, presunta somma dello spaccio appena compiuto. Per tali ragioni, il ragazzo veniva dichiarato in arresto, sottoposto al regime dei domiciliari e giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Crotone.

Poche ore più tardi, la stessa Sezione Radiomobile, interveniva nella periferia della città pitagorica dove, a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, denunciava a piede libero presso la Procura dei Minorenni di Catanzaro, per detenzione ai fini di spaccio, un ragazzo del luogo trovato in possesso di circa 65 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, abilmente occultata all’interno di un mobile della propria abitazione di residenza, unitamente a bilancini e vario materiale per il confezionamento.