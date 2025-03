Crotone. Blitz notturno ad Acquabona: un arresto e diverse denunce per droga

Nuova stretta sul quartiere di Acquabona a Crotone, dove gli agenti della Questura cittadina hanno effettuato, nel corso della notte, un vero e proprio blitz volto al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

Attività che segue ad una serie di controlli straordinari analoghi, svolti oramai da diverse settimane proprio per contrastare il traffico di droga e la sua vendita al dettaglio proprio durante la notte.

In particolare, gli agenti hanno notato la presenza di alcuni giovani del posto arivati nel quartiere tramite delle vie secondarie all'evidente scopo di acquistare della droga per poi consumarla in altre parti della città.

Circostanza che ha fatto ipotizzare l'arrivo di un nuovo "carico", facendo così scattare un controllo straordinario dell'area e delle sue vie d'accesso.

All'interno di una abitazione, sono stati così rinvenuti oltre 38 grammi di cocaina nascosti in un borsello assieme ad un bilancino di precisione, e del denaro contate (75 euro) ritenuto il provente della vendita illecita. Da qui l'arresto di una quarantunenne - B.A.R. - con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Analogamente, nel pomeriggio, era stato già denunciato un residente - B.A. - per aver fatto esplodere dei fuochi d'artificio in strada: segnale interpretato dagli agenti come l'indicatore dell'arrivo di nuova sostanza stupefacente. Nel corso della stessa attività sono state poi denunciate altre sei persone (quattro delle quali per possesso di stupefacenti).