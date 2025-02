Crotone. Fuochi ad Acquabona per segnalare “qualcosa”? Denunciata 29enne

Avrebbe acceso una batteria di fuochi d'artificio per strada, incurante delle diverse auto parcheggiate e della vicinanza dei palazzi, nonchè dell'incolumità dei residenti e dei passanti. Per questo motivo una ventinovenne crotonese è stata denunciata a piede libero per il reato di accensione ed esplosioni pericolose.

L'episodio si è verificato il 20 febbraio scorso nel quartiere Acquabona, dove la Questura sa bene che l'accensione dei "botti" è spesso da interpretare con finalità diverse rispetto a quelle classiche: come nella nota fiction “Gomorra” non servirebbero cioè a festeggiare compleanni, battesimi, lauree e così via.

I controlli, in tal senso, sono stati intensificati dal questore Panvino, ed hanno già portato a due analoghe denunce avvenute nelle scorse settimane.

Anche in questo caso, una volante ha subito raggiunto il luogo delle esplosioni riuscendo ad identificare la giovane, che è stata poi denunciata.