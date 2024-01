Ancora furbetti del Reddito di Cittadinanza: 123 denunce a Crotone

Pare siano ancora molti i percettori indebiti del Reddito di Cittadinanza, misura oramai superata ma che continua a garantire un sostegno a milioni di persone. Anche se spesso, purtroppo, emerge come tanti dei beneficiari coinvolti non abbiano alcun diritto al sussidio.

Situazione che torna ad emergere anche a Crotone, dove la Guardia di Finanza ha denuciato 123 persone per percezione indebita e false dichiarazioni. Un lungo lavoro d'indagine che ha portato ad appurare un danno erariale di circa un milione e mezzo.

In particolare, e secondo gli investigatori, tutti i soggetti coinvolti avrebbero presentato delle domande con irregolarità o addirittura con false attestazioni, al fine di rientrare nella categoria dei percettori.

Ad esempio, in diversi si sono dichiarati disoccupati pur lavorando in nero, altri invece avevano omesso di avere subito una o più condanne penali. Numerosi anche i casi di cittadini extracomunitari che hanno dichiarato falsamente di essere in Italia da almeno dieci anni.

Al termine delle attività delle fiamme gialle, oltre alla notifica della denuncia sono state bloccate le erogazioni ancora in essere pari a circa 235 mila euro.