Crotone, lo spaccio non va in vacanza: arrestata con le dosi in un B&B

Non era un viaggio di piacere quello della ventinovenne arrestata nei giorni scorsi dagli agenti della Questura di Crotone, sorpresa mentre alloggiava in un bed and breakfast nel quartiere di Tufolo con ben 54 grammi di sostanze stupefacenti.

Gli agenti sono stati attratti dalla presenza di due soggetti, noti assuntori, attorno al B&B, ed hanno così deciso di scoprire cosa stesse accadendo. Un rapido controllo ha portato alla scoperta, all'interno di una camera della struttura, di 6 dosi di hashish e di 1 dose di cocaina assieme ad un bilancio elettronico e materiale per il confezionamento.

La giovane donna è finita così in manette, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, mentre per il possesso della cocaina è stato denunciato e segnalato uno degli assuntori presenti.