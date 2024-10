Per strada con la coca, in casa con la marijuana: denunciato

Un sessantatreenne di Cirò Marina è stato tratto in arresto, nei giorni scorsi, dai Carabinieri della locale compagnia, a seguito di un normale controllo stradale avvenuto per le vie della città. I militari infatti, a seguito di perquisizone, hanno rinvenuto quattro dosi di cocaina, che hanno fatto scattare una ulteriore perquisizione presso l'abitazione dell'uomo.

Qui, dopo non molto, è stata rinvenuta una busta contenente circa 60 grammi di marijuana: tutta la droga è stata prontamente sequestrata, mentre per l'uomo è scattata una denuncia a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti.