Bonifica Crotone, la nuova proposta del commissario Errigo: “Discarica pubblica in Calabria”

Si è svolta nella giornata di ieri, a Palazzo Campanella di Reggio Calabria, sede del Consiglio Regionale, l'audizione del commissario straordinario del Sin di Crotone Emilio Errigo, che ha relazionato sugli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale nell'area.

Audizione convocata dal presidente dell'apposita commissione regionale, Pietro Raso, alla quale ha preso parte anche il presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso.

Errigo, dopo aver ringraziato il presidente Roberto Occhiuto, il direttore del dipartimento ambientale Salvatore Siviglia, nonchè Sogesid, Ispra ed Arpacal per il prezioso sostengo ricevuto sinora, ha ripercorso - nuovamente - le azioni intraprese dalla struttura commissariale, analizzando i vari processi (informativi ed operativi) volti a superare il decennale stallo sulla vicenda.

Nel corso del suo intervento, il generale in quiescienza ha aperto ad una nuova possibilità: quella di realizzare una nuova discarica pubblica, su territorio calabrese, destinata unicamente a contenere i rifiuti presenti nell'area Sin. Eventualità da percorrere solo ed esclusivamente qualora non vengano individuate discariche idonee in Italia o all'estero, i cui costi ricadrebbero unicamente su Eni.

Presenti anche i consiglieri regionali Giovanni Muraca, Amalia Bruni, Francesco De Nisi, Luciana De Francesco, Ernesto Francesco Alecci, Raffaele Mammoliti e la vice presidente Pasqualina Straface, che avrebbero manifestato apprezzamento per le proposte e le azioni del commissario al netto delle difficoltà oggettive della bonifica.