Lamezia, trentenne muore in ospedale dopo il parto: avviata un’indagine

La Procura di Lamezia Terme ha aperto un fascicolo a seguito della morte di una trentenne di etnia Rom, avvenuta ieri nell'ospedale cittadino.

A quanto si apprende la donna avrebbe partorito a metà giugno, nel medesimo ospedale, il suo terzo figlio, per poi essere dimessa dopo qualche giorno senza evidenti problemi.

Tuttavia, a distanza di qualche giorno, avrebbe iniziato a lamentare dei forti dolori all'addome ed un generale senso di malessere, al punto da tornare nuovamente in ospedale.

Dopo un nuovo ricovero e diversi accertamenti, la stessa sarebbe dovuta tornare in sala operatoria per un intervento chirurgico all'addome, ma le sue condizioni sarebbero improvvisamente peggiorate sino al decesso.

Circostanza che in un primo momento aveva scatenato le ire dei familiari, placate solo dall'intervento delle forze dell'ordine. Il corpo della vittima è stato sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa di svolgere gli opportuni esami per cercare di capire cosa sia successo.