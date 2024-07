Nasce la categoria dei Birrifici Artigianali di Confartigianato Imprese Calabria. L'assemblea costitutiva, tenutasi nei giorni scorsi, ha visto la partecipazione dei principali birrifici della regione, uniti dall'obiettivo comune di rappresentare e tutelare gli interessi del settore brassicolo calabrese.

Alla presenza del segretario regionale, Silvano Barbalace, la nuova associazione ha eletto William D’Iuorno rappresentante della Kalabra srl di Catanzaro, come presidente. Domenico Panebianco del Birrificio Magna Grecia di Cirò Marina e Nicola Ferrentino della Limen Brewery di Siderno sono stati nominati vice presidenti.

Il Presidente D’Iuorno ha espresso il suo entusiasmo per l'incarico ricevuto: “Sono onorato dell’incarico ricevuto che spero di poter svolgere al meglio nell’interesse della categoria. Avvertivamo l’esigenza di riunirci per dare voce agli imprenditori calabresi che operano in campo brassicolo, rappresentandoli e tutelandone gli interessi. La costituzione dell'associazione è stata fortemente voluta sia per dare un segnale forte dell'importanza che riveste ormai la birra artigianale in Italia e in Calabria sia per suggellare un'amicizia che lega da anni i vari rappresentanti dei birrifici per i quali, si vince non divisi, ma uniti”.