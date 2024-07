Tasse aeroportuali, Ryanair soddisfatta annuncia: “Super pontenziamento voli per Calabria”

"Ryanair accoglie con favore la decisione del presidente Occhiuto. Una decisione che porterà ad un aumento del turismo, alla creazione di posti di lavoro ed alla crescita economica. Una decisione che costituisce un esempio positivo da seguire per altre Regioni, dimostrando i vantaggi dell’eliminazione delle tasse ingiustificate, che stimolerà la crescita e la connettività. Dal Friuli-Venezia Giulia alla Calabria, le Regioni stanno progressivamente eliminando il peso dell’addizionale municipale che funge da freno agli investimenti".

È quanto afferma in una nota il ceo della compagnia low-cost, Eddie Wilson, commentando la decisione della Regione Calabria di rimuovere l'addizionale municipale pari a circa 6,5 euro per ogni passeggero. "È giunto il momento che tutte le Regioni, ma in particolare la Sicilia e la Sardegna, aboliscano questa tassa regressiva" prosegue Wilson, annunciando dunque un "piano di crescita super potenziata" per gli scali calabresi.

"Una tale decisione rivoluzionerebbe la connettività con le isole, aumentando la capacità con tariffe basse. Ryanair potrebbe offrire ulteriori 3 milioni di posti all’anno in Sicilia e 2 milioni in Sardegna, trasformando la connettività su base annuale, come sta facendo ora in Calabria" prosegue l'amministratore, che è prossimo "annunciare, nelle prossime settimane, una crescita super potenziata sia per l’inverno 2024 che per l’estate 2025 per la Calabria, con maggiore connettività interna essenziale e turismo in entrata".

"L’approccio pragmatico del presidente Roberto Occhiuto sta trasformando la Calabria nella regione con i costi di accesso agli aeroporti più bassi in Italia" rimarca in conclusione. "L’eliminazione di questa tassa regressiva sbloccherà il vero potenziale della regione, fornendo un’ulteriore crescita del turismo, dei posti di lavoro e della connettività. Progressivamente, le Regioni italiane stanno eliminando il peso dell’addizionale municipale, liberando tutto il proprio potenziale turistico".