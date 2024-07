Aeroporti, Sacal conferma: da agosto niente più addizionale comunale

"La Regione Calabria ci ha comunicato che dall’1 agosto 2024 i vettori che voleranno dagli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, non pagheranno più la cosiddetta addizionale comunale, che incide per 6,50 euro per ogni passeggero". Lo rende noto tramite un comunicato stampa la Sacal, confermando di fatto le voci dei giorni scorsi.

"Un’ottima notizia per l’intero sistema aeroportuale calabrese che sarà così ancora più nelle condizioni di attrarre nuove compagnie aeree, nuove rotte e nuovi investimenti" si legge in conclusione.