Incidenti: impatto tra due auto a Simeri Crichi, tre feriti

È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, esattamente intorno alle 19 e 30, in prossimità del villaggio Santa Lucia in Località Simeri Mare di Simeri Crichi, nel catanzarese.

Due le vetture coinvolte, una DS4 ed una Fiat Panda con la conducente di quest’ultima che è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata estratta dai vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Sellia Marina, per essere poi affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il suo trasferimento in ospedale.

Il passeggero che viaggiava sulla Panda ed il conducente della DS4 sono usciti autonomamente dalle auto e portati anche loro in ospedale per ulteriori controlli.

Sul posto i Carabinieri della stazione locale e della Radiomobile del Comando Compagnia cittadino per gli adempimenti di competenza.