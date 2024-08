Brutto scontro tra due auto a Simeri Crichi: quattro feriti, gravi tre giovani

Un altro brutto incidente stradale sulle strade calabresi avvenuto ancora ieri, domenica 25 agosto. Dopo il tragico sinistro nel cosentino costato la vita ad una persona (QUI), quattro persone sono invece rimaste ferite nel catanzarese, tre in modo grave.

Da quanto riferito dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina, intervenuti sul luogo, due vetture, una Nissan Qashqai ed una Alfa Romeo Giulietta si sono scontrate intorno alle 23:45 in via Cavour, nel comune di Simeri Crichi.

Due ragazzi ed una ragazza che viaggiavano a bordo della vetture sono stati così soccorsi ed immediatamente trasferiti in ospedale con due ambulanze. Una quarta persona è rimasta invece ferita in modo lieve ed in evidente stato di shock è stato affidato sul posto alle cure del personale sanitario del Suem118.

L’intervento dei pompieri ha poi consentito di mettere in sicurezza l’area dell’incidente e le auto interessate. Presenti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.