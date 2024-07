Blitz vandalico a Lorica, danneggiati e derubati gli impianti di risalita

Gli impianti di risalita di Lorica presi di mira questa notte da mani ignote che li hanno danneggiati e rubato anche alcune componenti tecniche fondamentali per il funzionamento degli stessi, rischiando così di compromettere l’apertura straordinaria predisposta in occasione dell’Assemblea regionale dell’Anci.

Lo denuncia l’Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria, Ernesto Ferraro, dicendosi sdegnato e rammaricato per quanto accaduto, e che ha denunciato il tutto ai Carabinieri di Casali del Manco, che si sono immediatamente messi al lavoro eseguendo i dovuti i rilievi del caso ed avviando le indagini per risalire ai possibili responsabili.

Ferraro ha voluto ingraziare il personale FdC che si è messo anch’esso all’opera, sin dalle prime ore del mattino, per riparare quanto danneggiato, anche se la mancanza di materiale elettrico di importanza fondamentale per la cabina di alta tensione ha complicato, e non di poco, la situazione. I vandali hanno abbattuto anche il ponte radio.

“Ferrovie della Calabria - conclude l’Amministratore - condanna fermamente questi vili e intollerabili gesti che rischiano di compromettere l’immagine dell’intera Regione e assicura il massimo impegno di tutti i suoi dipendenti per garantire l’immediato ripristino degli impianti di risalita di Lorica”.