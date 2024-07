Crotone. Stop allo spaccio di droga: sequestri, denunce e segnalazioni

La costante attività contro lo spaccio di droga effettuata a Crotone dalle volanti della Questura cittadina, ha portato al sequestro di cocaina, eroina, hashish e marjuana, alla segnalazione amministrativa di quattro persone, e alla denuncia di una quinta.

Gli agenti hanno eseguito dei posti di blocco in alcuni punti nevralgici del capoluogo, procedendo al controllo di numerose auto, ed i questo contesto hanno trovato e sequestrato in tutto, a carico di tre uomini e una donna, quattro grammi di cocaina, due di hashish e altrettanti di eroina. I soggetti trovati con le dosi, per uso personale, sono stati segnalati al Prefetto, per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Un involucro contenente 38 grammi di marjuana è stato invece sequestrato a carico di un 36enne crotonese che, mentre percorreva a piedi via Interna Marina, alla vista della volante si è repentinamente nascosto tra le auto in sosta, movimento che non è sfuggito agli agenti che, perquisitolo, gli hanno trovato lo stupefacente denunciandolo alla Procura per detenzione al fine di spaccio.