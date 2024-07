Incendi boschivi, si riparte: dalla Calabria 5 richieste di intervento aereo

Al gran caldo di queste ore segue, immancabilmente, il notevole aumento degli incendi boschivi: sono infatti 16 le richieste di intervento arrivate, solo nella giornata odierna, al dipartimento di Protezione Civile in tutta Italia, per supportare le operazioni di spegnimento a terra in corso sin dalle prime luci del mattino.

A primeggiare, putroppo, c'è sempre la Calabria, che assieme alla Sicilia contano 5 richieste di intervento ciascuna. Segue il Lazio con 2, e poi Toscana, Abruzzo, Campania e Sardegna con 1 intervento ciascuno. Al momento sono stati estinti "solo" 9 roghi di quelli attivi, e le operazioni proseguiranno senza sosta fino al calare del sole.