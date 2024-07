Turismo, si guarda all’Europa: ad ottobre incoming con tour operator. Aperte le selezioni

Rendere maggiormente competitive le imprese e favorire la presenza di turisti sul territorio regionale. È con questo duplice obiettivo che Promocalabriacentro, azienda speciale della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, intende organizzare una missione di incoming di tour operator provenienti da Austria, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Svizzera

Le attività si svolgeranno nel prossimo mese di ottobre e avranno la durata di quattro giorni durante i quali saranno organizzati incontri personalizzati e visite aziendali tra i tour operator e imprenditori locali operanti nel settore turistico ricettivo allo scopo di stringere e rafforzare accordi commerciali.A renderlo noto lo stesso ente camerale.

"Le imprese interessate ad aderire - continua la nota - saranno selezionate attraverso un avviso, già pubblicato sul sito dell’ente camerale. La partecipazione è gratuita, le domande possono essere inoltrate fino al 31 luglio.

L’avviso è rivolto ad alberghi, bed and breakfast, residence, villaggi turistici, agriturismi, tour operator, agenzie di viaggio e turismo e bus operator.

La missione potrà contare sulla presenza di una delegazione di almeno dieci tour operator provenienti da diversi Paesi europei interessati a conoscere ed approfondire l’offerta turistico-ricettiva delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Le imprese selezionate saranno, inoltre, coinvolte in un percorso di formazione focalizzato sul potenziamento del business aziendale, sulla fidelizzazione dei clienti e sull’utilizzo dei nuovi strumenti della tecnologia digitale.

La qualità del front office per strutture alberghiere e ristorative, il web marketing per le strutture alberghiere e ristorative, il controllo di gestione nelle strutture alberghiere e ristorative; sono questi alcuni temi che saranno approfonditi durante le giornate di formazione che precederanno la missione di incoming per rafforzare le competenze e la preparazione delle imprese aderenti all’iniziativa".