A Jerry Calà Colonna d’Oro al Magna Graecia Film Festival

Jerry Calà

Un altro grande nome dello spettacolo si aggiunge al nutrito parterre del Magna Graecia Film Festival 2024, diretto da Gianvito Casadonte, che si terrà a Catanzaro dal 27 luglio al 4 agosto.

Dopo l’annuncio di Kevin Costner, Tim Robbins, Ashley Judd, Claudio Bisio, Raoul Bova e Clara Soccini, l’attore e regista Jerry Calà, ripercorrerà le tappe della sua carriera in una conversazione con Antonio Capellupo, responsabile delle sezioni Opere Prime e Documentari e riceverà la Colonna d’Oro.

Calogero Calà in arte Jerry, dopo anni di gavetta come cabarettista con il gruppo dei "Gatti di Vicolo Miracoli" (Jerry Calà, Umberto Smaila, Franco Oppini, Nini Salerno) con i due film (Arrivano i gatti e Una vacanza bestiale entrambi del 1980) e soprattutto con le canzoni Prova e Capito (quest'ultima sigla della trasmissione "Domenica In, che ha venduto più di 1 Milione di copie), raggiunge la celebrità e il primo passo verso il successo.

Carlo Vanzina visto l'enorme boom compiuto nel mondo dello spettacolo, sceglie Calà come attore protagonista di alcune sue pellicole, tra cui Vacanze di Natale, Sapore di mare, Vacanze in America e Yuppies. Dopo la trilogia di commedie dirette da Marco Risi, Vado a vivere da solo, Un ragazzo e una ragazza e Colpo di fulmine, con Diario di un vizio del regista Marco Ferreri, vince il Premio della critica italiana al Festival del Cinema di Berlino, interpretando un ruolo drammatico, diverso da quello a cui il pubblico era abituato.

La carriera di Calà prosegue anche sul piccolo schermo con miniserie come Yesterday Vacanze al mare, Anni 60’ (1999) ma soprattutto l’insuperabile Professione Vacanze ancora oggi viene trasmessa dalle reti Mediaset con grande successo di share.

Tra i suoi film da regista Chicken Park, parodia di Jurassic Park, I ragazzi della Notte, Gli inaffidabili, Vita smeralda e Torno a vivere da solo e il recente Chi ha rapito Jerry Calà?.

Il Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria - brand della Regione Calabria - Assessorato al Turismo, Calabria Film Commission, Comune di Catanzaro, in collaborazione con Lilt - Lega Italiana per la lotta contro il cancro. Le Colonna d'Oro assegnate durante il festival sono realizzate dal Brand GB Spadafora.